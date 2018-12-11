GollerCepte'nin en popüler golünü Garry Rodrigues attı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının en popüler golü Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodrigues'den geldi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında atılan toplam 22 gol, 283 bin kez izlenirken, sarı-kırmızılıları Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 57 bin kez takip edildi.

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı oldu. 2-2'lik beraberlikle tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 132 bin kişi izledi.

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 330 bin kişi tarafından takip edildi.

Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu "Christmas Madrid'e erken geldi" oldu. Bu video, uygulama üzerinden bin kişi tarafından izlendi.

Spor Toto Süper Lig’in tüm maçlarının gol ve özetlerini kullanıcılarına sunan GollerCepre uygulaması, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premer Lig’in de 4-5 dakikalık maç özetlerini yayınlıyor.

Ayrıca, GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’de bu sezon başında kullanılmaya başlanan görüntülü video hakem sistemi olan VAR görüntülerine de erişilebiliyor.

GollerCepte uygulaması Apple ve Google uygulama dükkanlarından ya da GOL yazıp 2200'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor.

GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.