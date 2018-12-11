THY- Euroleague
0553 313 94 23

GollerCepte'nin en popüler golünü Garry Rodrigues attı

Galatasaray'ı Rizespor karşısında 1-0 öne geçiren golü 57 bin kişi izledi

11 Aralık 2018 Salı 14:52
GollerCepte'nin en popüler golünü Garry Rodrigues attı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının en popüler golü Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodrigues'den geldi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında atılan toplam 22 gol, 283 bin kez izlenirken, sarı-kırmızılıları Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 57 bin kez takip edildi.

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı oldu. 2-2'lik beraberlikle tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 132 bin kişi izledi.

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 330 bin kişi tarafından takip edildi.

Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu "Christmas Madrid'e erken geldi" oldu. Bu video, uygulama üzerinden bin kişi tarafından izlendi.

Spor Toto Süper Lig’in tüm maçlarının gol ve özetlerini kullanıcılarına sunan GollerCepre uygulaması, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premer Lig’in de 4-5 dakikalık maç özetlerini yayınlıyor.

Ayrıca, GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’de bu sezon başında kullanılmaya başlanan görüntülü video hakem sistemi olan VAR görüntülerine de erişilebiliyor.

GollerCepte uygulaması Apple ve Google uygulama dükkanlarından ya da GOL yazıp 2200'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor.

GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:52
  1. Turkcell

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da asbaşkan Alp, kurul başkanlarına yemek verdi
    1. Trabzonspor'da asbaşkan Alp, kurul..
    2. Aynes'teki kayyum kararı kaldırıldı
    3. İsrail güçlerinin WAFA baskını..
    4. Vatandaşlar, oy istemeye gelen adayı..
    5. Zlatan Ibrahimovic Süper Lig'e geliyor
    6. FETÖ'den hapis cezasıyla aranan..
    7. AK Parti Çankırı ilçe belediye başkan..
    8. İşte CHP'li belediyelerin başarısı!
    9. Protezlerine kavuşan Suriyeli Maya,..
    10. Polis hiç kimsenin gözünün yaşına..
    11. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    12. Emniyet Müdürünü vuran saldırgan polis..
    13. GÜNCELLEME - Kocaeli'de "Like"..
    14. İhtiyaç sahipleri için 400 soba bağışı
    15. AK Parti MKYK toplantısı başladı
    16. İran'daki sokak gösterilerine 10 yıl..
    17. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    18. TCMB döviz kurları
    19. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    20. Sıkı topuz saça zarar veriyor
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var