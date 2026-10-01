Goller farklı gönüller bir: Maç bitmeden ertelendi! Konyaspor-Filistin maçına damga vuran anlar

Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Takımı ile Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi ve sırasında tribünlerde Filistin’e destek mesajları içeren koreografiler ve pankartlar yer aldı.

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana katlettiği 1014 Filistinli sporcu anısına, karşılaşmanın 10. dakika 14. saniyesinde oyun durdu...

KONYA’DA FİLİSTİN’E DESTEK İÇİN TRİBÜNLER TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA DOLDU

Filistin Milli Takımı ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan dostluk karşılaşması, Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Maç öncesinde Filistin Milli Takımı oyuncuları sahaya çıkarak tribünleri selamladı.

Karşılaşmaya gelen futbolseverler, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Filistin marşlarına ve ezgilerine eşlik etti. Statta iki ülke arasındaki dayanışma mesajlarını içeren çeşitli etkinlikler düzenlendi.

FUTBOLCULAR SEREMONİYE GAZZELİ ÇOCUKLARLA ÇIKTI

Karşılaşma öncesindeki seremonide futbolcular sahaya Gazzeli çocuklarla birlikte çıktı. İki takımın oyuncuları daha sonra tribünleri birlikte selamladı.

Statta İstiklal Marşı ile Filistin Milli Marşı okundu. Ayrıca tribünlerde Filistin’e destek içeren çeşitli sloganlar atıldı.

Saha kenarından da barış sembolü olarak beyaz güvercinler bırakıldı.

'Sessizlik, çocuklar uyurken olur. Öldüklerinde değil!'

Maç sırasında tribünlerde Filistin'e ilişkin mesajların yer aldığı büyük pankartlar açıldı. Pankartlarda hayatını kaybeden sporcular ve gazetecilere ilişkin görseller ile barış ve özgürlük temalı ifadeler kullanıldı.

Tribünlerde ayrıca “Silence is for when children sleep. Not when they die” (Sessizlik, çocuklar uyurken olur. Öldüklerinde değil.) ifadelerinin yer aldığı pankart da açıldı.

Saha zeminine ise beyaz güvercin, zeytin dalı, Filistin bayrağı ve Kudüs tasvirlerinin bulunduğu bir çalışma serildi.

Doğu tribününde açılan koreografide, 2000 yılında İkinci İntifada sırasında yaşamını yitiren 12 yaşındaki Muhammed Durra, Filistin sembolü Hanzala ve Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden torunu Rim'i kucağında tutan Halid Nebhan'ın yer aldığı görseller kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

▪️"Dostluk maçı ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dayanışmayı, gönül birlikteliğini gözler önüne seren müstesna bir örnek olmuştur."

▪️"Bu anlamlı maç için ülkemize gelen Filistinli futbolculara ve kardeş Filistin halkına en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

▪️"42 bin kişilik stadımızı doldurarak Filistin Millî Futbol Takımını bağrına basan, Filistin davasına desteğini gösteren, Filistin'de, Gazze'de yaşanan trajediyi, soykırımı bir kez daha tüm dünyaya hatırlatan aziz Konyalı kardeşlerime şahsım, milletim ve tüm insanlık adına şükranlarımı sunuyorum."

▪️"Türkiye olarak Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya, dayanışmamızı güçlü bir şekilde göstermeye devam edeceğiz."

'FİLİSTİN ÖZGÜR OLANA DEK MAÇ ERTELENMİŞTİR...'

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında yapılan dostluk maçı, normal süre tamamlanmadan 89. dakika 59. saniyede sona erdi.

Çünkü soykırımcı İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'de hala hayaller ve hayatlar yarım kalıyor, çocuklar çocukluğunu yaşayamıyor...

OSMAN AŞKIN BAK VE BİLAL ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Karşılaşma öncesinde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Filistin Milli Takımı ile Konyaspor maçının Filistinlilere destek mesajı taşıdığını belirtti.

Erdoğan, "Burası sizin de eviniz" mesajı verdiklerini ifade ederek Filistin halkının yanında olduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da etkinlikte yaptığı konuşmada sporun ortak bir dil olduğunu belirterek Filistin halkına destek mesajı verdi.

Bak, Türkiye’nin Filistin konusunda dayanışma mesajı verdiğini ifade etti ve spor organizasyonlarının bu mesajların iletilmesinde önemli bir araç olduğunu söyledi.

KARŞILAŞMAYI PROTOKOL ÜYELERİ TAKİP ETTİ

Müsabakayı Konya Valisi İbrahim Akın, Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve çeşitli protokol üyeleri takip etti.

Filistin Günü kapsamında Konya’da düzenlenen etkinliklerin bir parçası olan karşılaşma, iki takım oyuncularının tribünleri selamlamasıyla sona erdi.