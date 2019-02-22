0553 313 94 23

Gölhisar enginarı Türkiye’de bir marka olacak

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M.

22 Şubat 2019 Cuma 09:41
Gölhisar enginarı Türkiye’de bir marka olacak

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Gölhisar Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Özakcan, mahalle halkına enginar festivali sözü vererek Gölhisar enginarını marka haline getireceklerini kaydetti.


Gölhisar Mahalle sakinleri ile buluşan Başkan Özakcan, Dalama’da tandır, Gölhisar’da da enginar festivali yapacaklarını söyledi. Dalama tandırını tüm dünyaya tanıtmak için coğrafi işaret belgesi aldıklarını kaydeden Özakcan, "Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana birçok mahallemizde çeşitli etkinlikler organize ettik. Yukarı Kayacık Mahallemizde kiraz, Umurlu Mahallemizde de erik festivalleri düzenledik. Dalamada da daha önceki dönemlerde yapılan domates festivalini devam ettirecektik ancak, bölgemizde domatesin geri planda kaldığını onun yerine tandırın öne çıktığını gördük. Dalama tandırının coğrafi işaret belgesini de alarak tandırımızın dünyaya tanıtmak adına girişimlerde bulunduk. Gölhisar Mahalle Muhtarımız Bülent Yalçın’ın da enginar için coğrafi işaret belgesi için girişimleri oldu. Bu tescil girişimini takip ederek, enginarımız için de belgemizi en kısa zamanda almak için çalışmalar yapacağız" dedi.


"Şehitlerimiz varken, festival yapamazdık"


Tandır ve enginar festivali yapmayı planladıkları dönemde sıkça tüm Türkiye’yi derinden üzen şehit haberleri geldiğini kaydeden Özakcan, "Dalama’da tandır Gölhisar’da da enginar festivali yaparak Türkiye’ye ürünlerimizi tanıtacaktık. Ancak o günlerde çok sayıda şehidin olduğu terör olayları yaşandı. Türkiye’de böylesine bir acı yaşanırken eğlenceli etkinlikler, festivaller yapmayı uygun görmedik ve festival programlarımızı iptal ettik. Önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde halkımızın desteği ile tekrar göreve geldiğimizde bu festivallerimizi gerçekleştireceğiz ve enginarımız Türkiye’de bir marka olacak" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOBB’dan ’2019 Ocak ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine’ ilişkin açıklama
    1. TOBB’dan ’2019 Ocak ayına ait kurulan..
    2. ABD’li Sarai Sierra’yı öldüren Laz..
    3. Fiat Egea üretimi 500 bin adede ulaştı
    4. Siirtli sporcular Bocce turnuvasına..
    5. Alacağını isteyen şahsı baltayla..
    6. Balıkesir’de FETÖ’cü asteğmen yakalandı
    7. Mustafa Kavuş, STK’ları ziyaret etti
    8. Irak, 300 kişinin ceset kalıntılarını..
    9. Reyhanlı saldırısının firari sanığı..
    10. ’Deepsea Metro-1’ Çanakkale..
    11. "Depoları boşaltıyoruz, stokları..
    12. Antalya Bisiklet Turu
    13. YHT kazazedelerinden Ankara..
    14. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    15. CHP’nin değil sanki Kandil’in listesi
    16. Hollanda’da camiye saldıranların..
    17. Başkan Adayı Baydilli seçim bürosunda..
    18. Başkan Büyükkılıç, "Esnafımızın kadir..
    19. Diyanet DİB personel alımı ön başvuru..
    20. Akhisarlı çiftçilere budama eğitimi..
    21. Vatandaşları dolandıran sahte avukat..
    22. Diş çürükleri ölümcül olabiliyor
    23. "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"..
    24. Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    25. Karma el sanatları sergisi düzenlenen..
    26. Kocaeli’de 16 FETÖ/PDY şüphelisi..
    27. Bakan açıkladı: O borçlar..
    28. Cumhur İttifakı Salihli’de tam kadro..
    29. Türel: “Meltem Pazarı’nı yakışır hale..
    30. Bayburt Valiliğinden "İstiklal Marşı"..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...