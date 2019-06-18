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Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu

- Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yapılması planlanan organizasyonun ilk ayağı Samsun'da başladı

18 Haziran 2019 Salı 17:07
Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu


SAMSUN (AA) - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde düzenlenmesi planlanan Yerel Yıldızlar Turu müsabakalarının ilk ayağı Samsun'da başladı.

TGF Yerel Yıldızlar Turu'nun ilk ayağı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda oynanan birinci raund müsabakasıyla start aldı.

Organizasyona, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü ve Ankara Golf Kulübünden 23 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ilk raundunun sonunda erkeklerde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü sporcularından Ali Çağan Doğan 40 puanla birinci, Dara Muhammed Saf 36 puanla ikinci, Ankara Golf Kulübünden Emir Ulusoy ise 35 puanla üçüncü oldu.

Kızlarda ise Ankara Golf Kulübü sporcularından Deniz Kaya 42 puanla birinci, Erin Özyürek de 36 puanla ikinci olurken, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden Nehir Aracı, Serra Gürkan ve Mısra Nur İnan 31'er puanla üçüncülüğü paylaştı.

Organizasyon, yarın oynanacak final raundu ile tamamlanacak.


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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 17:07
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