Gölette kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu
ADANA’da Kürebeli Göleti'nde bir kadının cansız beden bulundu. Üzerinde bıçak yaraları olduğu belirlenen kadının cenazesi Adana Adli Tip Kurumu morguna götürüldü.
Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası’nda hayvan otlatan çobanlar, gölette bir kadının hareketsiz yattığını görünce jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, 30’lu yaşlardaki kadının vücudunda bıçak yaraları bulunduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.