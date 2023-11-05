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Ekonomi Goldman’dan Avrupa ekonomisi yorumu, ilgi çeken sözler: Orta Doğu uyarısı!
Ekonomi

Goldman’dan Avrupa ekonomisi yorumu, ilgi çeken sözler: Orta Doğu uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-11-05 18:02:00 - 2023-11-05 18:04:26
Goldman’dan Avrupa ekonomisi yorumu, ilgi çeken sözler: Orta Doğu uyarısı!

Yatırım bankalarından Dünyaca ünlü Goldman Sachs uyarı yaptı: Orta Doğu gerilimine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu: gerilimin gölgesinde enerji fiyatları stabil kalmazsa bu durumun Euro Bölgesi çok ama çok önemli etkileri olabileceği uyarısı yaptı.

Goldman Sachs’e göre İsrail-Hamas çatışmaları Avrupa ekonomisini önemli ölçüde etkileyebilir.

Kurumun Avrupa Analisti Katya Vashinskaya paylaştığı notta çatışmaların Avrupa ekonomisini düşük bölgesel ticaret, sıkılaşan finansal koşullar, düşük Tüketici Güveni yoluyla etkileyeceğini bildirdi.

Analist her ne kadar Orta Doğu’yla azalan ticaretin Avrupa’da ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağını belirtse de Euro Bölgesi’nin İsrail’e ihracatının GSYH’nin yaklaşık yüzde 0,4’ünü oluşturduğunu dile getirdi. Uzman, sıkılaşan finansal koşulların büyümeyi olumsuz etkileyeceğini ve halihazırda yüksek faizlerle ekonomik aktivitede görülen yavaşlamayı daha da şiddetlendireceğini bildirdi.

En büyük etkinin ise petrol piyasasında görüleceğini belirten analist “Çatışma başladığından beri emtialarda tansiyon arttı. Brent petrol ve Avrupa doğalgaz fiyatları sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 34 civarında arttı.” ifadesini kullandı.

Dünya Bankası, İsrail-Hamas geriliminin artması durumunda petrol fiyatlarında 150 dolar seviyelerinin görülebileceği uyarısı yapmıştı.
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İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de dün CNBC’ye verdiği demeçte gerilimin enerji piyasasına etkilerinin bankanın enflasyonla mücadelesi için risk oluşturduğunu belirtmişti.

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