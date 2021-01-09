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Ekonomi Goldman Sachs'tan Türk Lirası tavsiyesi
Ekonomi

Goldman Sachs'tan Türk Lirası tavsiyesi

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, yatırımcılarına Türk Lirası'nda uzun pozisyon için konum alınabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 23:26:00 -
Goldman Sachs'tan Türk Lirası tavsiyesi

Goldman Sachs'ın, gelişen ülke varlıklarındaki yükselişin tepe noktalara yaklaştığını düşünen yatırımcılara bulunduğu dört öneriden biri Türk Lirası'nda uzun pozisyon açılması oldu. Raporda, "Türk lirası yıllıklandırılmış olarak yüzde 15 carry (faiz oranlarından para kazanma) getirisi ve küresel piyasalarla düşük korelasyon sunuyor" denildi. Yeni yılın ilk haftasında Türk Lirası'nı analiz eden yabancı kurumlara bir yenisi daha eklendi. Goldman Sachs'ın aralarında Kamakshya Trivedi ve Caesar Maasry'nin de olduğu stratejistleri gelişen ülke varlıklarındaki yükselişin tepe noktalara yaklaştığından endişe duyan yatırımcılara dört öneride bulundu. Bu önerilerden biri de Türk lirasında uzun pozisyon açılması oldu.

Gedik Yatırım: TL'deki güçlenme eğilimi devam edebilir

2021 strateji raporunda küresel çaptaki zayıf dolar temasını işaret eden Gedik Yatırım, yurt içinde parasal sıkılaştırma ve ekonomi politikalarında normalleşmenin destekleyici olmayı sürdürdüğü ve Türk Lirası'nda güçlenme eğiliminin devam edebileceğini belirtti.

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