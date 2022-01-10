Goldman Sachs'tan faiz tahmini: 4 kez...

Goldman Sachs ekonomistleri Amerikan Merkez Bankası'nın 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağını tahmin etti.

Goldman Sachs'a göre, ABD Merkez Bankası Fed bu sene yüksek olasılıkla dört faiz artırımı gerçekleştirecek ve en geç Temmuz ayında bilanço küçültmeye başlayacak.

Jan Hatzius tarafından kaleme alınan araştırma notunda ABD iş gücü piyasasındaki toparlanmanın ve 14-15 Aralık'ta gerçekleşen Fed toplantı tutanaklarındaki şahin sinyallerin daha hızlı bir normalleşmeye işaret ettiği bildirildi.

Fed'in 14-15 Aralık toplantısına ilişkin tutanaklarda Fed yetkilileri artan enflasyon ve istihdam piyasasındaki güçlü iyileşme nedeniyle faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiğini belirtmişti.