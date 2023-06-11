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Ekonomi Goldman Sachs bankasından çarpıcı yorum: Mehmet Şimşek ve Türkiye'nin ekonomi yönetimi!
Ekonomi

Goldman Sachs bankasından çarpıcı yorum: Mehmet Şimşek ve Türkiye'nin ekonomi yönetimi!

Yeniakit Publisher
2023-06-11 09:53:00 - 2023-06-11 10:02:14
Goldman Sachs bankasından çarpıcı yorum: Mehmet Şimşek ve Türkiye'nin ekonomi yönetimi!

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Cuma günü ekonomi yönetiminin başına Mehmet Şimşek’in ve Merkez Bankası’nın başına Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesiyle ilgili bir değerlendirme yayımladı. Goldman Sachs’tan yeni ekonomi yönetimi yorumu: Politika faizinin yüzde 40’a çıkması gerekir... O banka Türkiye'ye karşı yürütülen skandal sözleri kamuoyu ile paylaştı. Herkesi Şok etti...

Kuruma göre bu iki yeni ismin atanması, yeni yönetimde para politikası ve mali politikalarda değişikliğe gidilmesi gerektiği anlayışının yer aldığını gösterdiğini aktardı.

Goldman Sachs’tan yeni ekonomi yönetimi yorumu: Politika faizinin yüzde 40’a çıkması gerekir açıklaması yaptı. Tepki yağdı...

Goldman Sachs, ekonominin istikrar kazanması için “kura büyük ve aralıklı bir ayarlama yapılması” gerektiğini belirtti.

Henüz nasıl bir para politikası izleneceği bir netlik kazanmasa da “tamamen ortodoks olan bir karar mercinin kurun ayarlanmasını ve faizlerin de olması gereken yere çıkmasını” sağlayacağı belirtildi.

Goldman Sachs ekonomisti Clemens Grafe, ortodoks bir politika yapıcının politika faizini yüzde 40’a çıkararak piyasa faizleri seviyesine yükseltmesi gerektiğini aktardı.
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