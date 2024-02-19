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Dünya Goldman Sachs, 2024 S&P 500 endeksini ikinci kez yükseltti! Milyonları ilgilendiriyor!
Dünya

Goldman Sachs, 2024 S&P 500 endeksini ikinci kez yükseltti! Milyonları ilgilendiriyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 21:51:00 -
Goldman Sachs, 2024 S&P 500 endeksini ikinci kez yükseltti! Milyonları ilgilendiriyor!

Goldman Sachs Group stratejistleri, S&P 500 endeksi için 2024 hedefini ikinci kez yükseltti.

David Kostin liderliğindeki stratejistler yayınladıkları yatırımcı notunda, "Artan kar tahminleri revizyonun itici gücü oldu" ifadelerini kullandı.

Kostin, S&P 500'ün bu yılın sonuna kadar 5.200'e yükseleceğini öngördü. Aralık ortasında yayınlanan tahminlerde 2024 sonunda S&P 500'ün 5.100 puan olacağı öngörülüyordu. Yeni hedef, S&P 500'ün cuma günkü kapanışına göre yüzde 3,9'luk bir yükseliş anlamına geliyor.

Goldman Sachs, kasım ayında yayınladığı raporda S&P 500'ün bu yılın sonuna kadar 4.700'e ulaşacağını öngörmüştü.

Goldman Sachs'ın S&P 500 için 5.200 olan 2024 sonu hedefi şu anda Wall Street'teki en yüksek hedefler arasında yer alıyor.
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