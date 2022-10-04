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Spor Golden Foot için geri sayım sürüyor! Gönlümüz Türk yıldızımızda...
Spor

Golden Foot için geri sayım sürüyor! Gönlümüz Türk yıldızımızda...

Dünyanın futbol dalındaki en prestijli ödüllerinden birisi olarak kabul edilen 'Golden Foot' (Altın Ayak) 2022 ödülüne aday gösterilen yıldızlar arasında Icardi, Mata ve Burak Yılmaz da bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 21:39:00 -
Golden Foot için geri sayım sürüyor! Gönlümüz Türk yıldızımızda...

Dünyanın futbol dalındaki en prestijli ödüllerinden birisi olarak kabul edilen 'Golden Foot' (Altın Ayak) 2022 ödülüne aday gösterilen yıldızlar arasında Icardi, Mata ve Burak Yılmaz da bulunuyor.

Geleneksel olarak her yıl Monte Carlo'da düzenlenen ve futbol dünyasında saygın bir yeri olan 'Golden Foot' ödül töreni için geri sayım sürüyor.

Spor severlerin bu yıl da büyük ilgi gösterdiği büyük yarışta birbirinden ünlü futbolcular kıyasıya mücadele ederken listede tanıdık isimler de yer alıyor.

30 yıldız futbolcunun yarıştığı 'Golden Foot' ödülü için taraftarlar 'www.goldenfoot.com' üzerinden oy kullanabiliyorlar. Liste kullanılan oylar doğrultusunda 10 futbolcu ile devam edecek.

2022 Golden Foot Adayları

Birbirinden ünlü futbolcuların yarıştığı listede Karim Benzema, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Thibaut Courtois, Juan Cuadrado, Kevin De Bruyne, Paulo Dybala, Cesc Fabregas, Olivier Giroud, Mauro Icardi, Ciro Immobile, Jorginho, Shinji Kagawa, Harry Kane, N'Golo Kante, Wu Lei, Robert Lewandowski, Marcelo, Juan Mata, Lionel Messi, Alvaro Morata, Thomas Müller, Manuel Neuer, Neymar, Sergio Ramos, Heung-min Son, Luis Suarez, Thiao Silva, Virgil Van Dijk ve Burak Yılmaz yer alıyor.

Türk Milli Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, dünyanın en prestijli spor ödüllerinden biri olarak gösterilen GoldenFoot'ta efsaneler arasına ismini yazdıracak.

Dünya futboluna önemli katkılar sağlamış ve markalaşmış isimlere verilen ödül bu sezon Fatih Terim'e de takdim edilecek.

 

2022 Golden Foot Ödülü ne zaman?

2003'ten bu yana düzenlenen organizasyonun bu sezon 20. kez düzenlenecek gala gecesi 21 Aralık'ta Monaco'da düzenlenecek.

Golden Foot Ödülü kazanan futbolcular

2003: Roberto Baggio

2004: Pavel Nedved

2005: Andriy Shevchenko

2006: Ronaldo

2007: Alessandro Del Piero

2008: Roberto Carlos

2009: Ronaldinho

2010: Francesco Totti

2011: Ryan Giggs

2012: Zlatan Ibrahimovic

2013: Didier Drogba

2014: Andrés Iniesta

2015: Samuel Eto'o

2016: Gianluigi Buffon

2017: Iker Casillas

2018: Edinson Cavani

2019: Luka Modric

2020: Cristiano Ronaldo

2021: Mohamed Salah

 


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