Golden Foot için geri sayım sürüyor! Gönlümüz Türk yıldızımızda...
Dünyanın futbol dalındaki en prestijli ödüllerinden birisi olarak kabul edilen 'Golden Foot' (Altın Ayak) 2022 ödülüne aday gösterilen yıldızlar arasında Icardi, Mata ve Burak Yılmaz da bulunuyor.
Dünyanın futbol dalındaki en prestijli ödüllerinden birisi olarak kabul edilen 'Golden Foot' (Altın Ayak) 2022 ödülüne aday gösterilen yıldızlar arasında Icardi, Mata ve Burak Yılmaz da bulunuyor.
Geleneksel olarak her yıl Monte Carlo'da düzenlenen ve futbol dünyasında saygın bir yeri olan 'Golden Foot' ödül töreni için geri sayım sürüyor.
Spor severlerin bu yıl da büyük ilgi gösterdiği büyük yarışta birbirinden ünlü futbolcular kıyasıya mücadele ederken listede tanıdık isimler de yer alıyor.
30 yıldız futbolcunun yarıştığı 'Golden Foot' ödülü için taraftarlar 'www.goldenfoot.com' üzerinden oy kullanabiliyorlar. Liste kullanılan oylar doğrultusunda 10 futbolcu ile devam edecek.
2022 Golden Foot Adayları
Birbirinden ünlü futbolcuların yarıştığı listede Karim Benzema, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Thibaut Courtois, Juan Cuadrado, Kevin De Bruyne, Paulo Dybala, Cesc Fabregas, Olivier Giroud, Mauro Icardi, Ciro Immobile, Jorginho, Shinji Kagawa, Harry Kane, N'Golo Kante, Wu Lei, Robert Lewandowski, Marcelo, Juan Mata, Lionel Messi, Alvaro Morata, Thomas Müller, Manuel Neuer, Neymar, Sergio Ramos, Heung-min Son, Luis Suarez, Thiao Silva, Virgil Van Dijk ve Burak Yılmaz yer alıyor.
Türk Milli Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, dünyanın en prestijli spor ödüllerinden biri olarak gösterilen GoldenFoot'ta efsaneler arasına ismini yazdıracak.
Dünya futboluna önemli katkılar sağlamış ve markalaşmış isimlere verilen ödül bu sezon Fatih Terim'e de takdim edilecek.
2022 Golden Foot Ödülü ne zaman?
2003'ten bu yana düzenlenen organizasyonun bu sezon 20. kez düzenlenecek gala gecesi 21 Aralık'ta Monaco'da düzenlenecek.
Golden Foot Ödülü kazanan futbolcular
2003: Roberto Baggio
2004: Pavel Nedved
2005: Andriy Shevchenko
2006: Ronaldo
2007: Alessandro Del Piero
2008: Roberto Carlos
2009: Ronaldinho
2010: Francesco Totti
2011: Ryan Giggs
2012: Zlatan Ibrahimovic
2013: Didier Drogba
2014: Andrés Iniesta
2015: Samuel Eto'o
2016: Gianluigi Buffon
2017: Iker Casillas
2018: Edinson Cavani
2019: Luka Modric
2020: Cristiano Ronaldo
2021: Mohamed Salah
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