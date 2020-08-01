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Aktüel

Gölcük'te tatilci yoğunluğu yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-01 14:53:50 -
Gölcük'te tatilci yoğunluğu yaşanıyor

BOLU (AA) - Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlardan ilgi görüyor.

Yılın dört mevsiminde binlerce turisti ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nda ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan tabiat parkı, Kurban Bayramı'nın ikinci günü büyük oranda doldu.

Tabiat parkına gelen tatilciler, göl çevresindeki iskelelerde hatıra fotoğrafı çekerek, bisiklet ve golf arabalarıyla göl turu atarak ve piknik alanlarında mangal yakarak, vakit geçirdi.

Bölgede görev yapan tabiat parkı görevlileri ve jandarma ekipler, tatilcileri, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyardı.


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