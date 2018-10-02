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Gölcük'te denize düşen kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, denize düşen kedi, itfaiye ekibince file kepçeyle alınarak, kurtarıldı.

02 Ekim 2018 Salı 18:04
Gölcük'te denize düşen kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı

Kocaeli Gölcük'e bağlı Ulaşlı Mahallesi'ndeki vapur iskelesinden denize düşen kediyi görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla iskeleye gelen itfaiye görevlileri, iskeleden aşağı merdiven uzattı. Dalış kıyafetlerini giyen itfaiye görevlisi, merdivenle aşağı inerek, kediyi almak istedi. Bu sırada kedi, iskelenin altına girdi. İtfaiye görevlisi, file kepçeyle hayvanı yakaladı. İskeleye çıkarılan ve yarası olmayan kedi, bahçeye bırakıldı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 18:04
  1. Kocaeli
  2. Gölcük
  3. Denize düşen kedi
  4. kurtarma operasyonu
  5. itfaiye ekibi

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