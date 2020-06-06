Gölcük ve Abant tabiat parklarında ziyaretçi hareketliliği

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük ve Abant tabiat parklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreci ile ilk hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli tabiat parklarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı, her mevsim doğaseverlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ziyaretçi kabul etmeyen tabiat parkı, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla ilk hafta sonunda çok sayıda tatilciyi ağırlıyor.

Hem koronavirüs sürecinde yaşanan stresi atmak hem de büyükşehirlerin stresinden bir gün bile olsa kurtulmak isteyen vatandaşlar, Gölcük Tabiat Parkı'na gelerek temiz hava eşliğinde doyasıya vakit geçiriyor.

Tabiat parkının girişinde bulunan gişelerde, ateşleri ölçülerek park içine alınan vatandaşlar, burada uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen alanlarda piknik yapma imkanı buluyor.

Bazı vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yaparken, bazıları ise iskelelere çıkarak bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.

Ayrıca, tabiat parkı içinde bulunan ve ziyaretçilerin daha kolay gezinti yapmasına imkan sağlayan golf arabaları ile bisikletler de her kullanımın ardından dezenfekte edilerek, vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor.

Abant Tabiat Parkı'nda da normalleşme sürecinin ilk hafta sonunda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Tabiat parkına gelen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra park içine alınıyor.

Buarda belirlenen alanlarda mangal yakarak piknik yapma imkanı bulan vatandaşlar, ayrıca göl çevresinde faytonlar ve atlarla gezinti yapma imkanı da buluyor.

Ayrıca tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp, bisikletlerle de gezinti yapabiliyor.

Tabiat parkı görevlileri ile jandarma ekipleri hem Gölcük hem de Abant Tabiat Parkı'dan sürekli devriye gezerek, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralları ile belirlenen koronavirüs tedbirlerine uymaları için uyarıyor.



