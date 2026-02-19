Gölcük beyaza büründü! Bolu’da kartpostallık manzara
Bolu’da gece etkili olan kar yağışının ardından Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Unutulmaz kar manzarası böyle görüntülendi.
Bolu’da yüksek kesimlerde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde kenti adeta başka bir görünüme taşıdı. Bolu'ya 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkında oluşan eşsiz manzara dron ile görüntülendi.
Aktüel
