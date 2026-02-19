  • İSTANBUL
Yaşam Gölcük beyaza büründü! Bolu’da kartpostallık manzara
Yaşam

Gölcük beyaza büründü! Bolu’da kartpostallık manzara

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bolu’da gece etkili olan kar yağışının ardından Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Unutulmaz kar manzarası böyle görüntülendi.

Bolu’da yüksek kesimlerde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde kenti adeta başka bir görünüme taşıdı. Bolu'ya 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkında oluşan eşsiz manzara dron ile görüntülendi.

