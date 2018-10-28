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Golcü oyuncudan Galatasaray itirafı: Kulübümün teklifi reddetmesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı

Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes'de forma giyen Emiliano Sala, Galatasaray'a transferinin gerçekleşmemesi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

28 Ekim 2018 Pazar 15:01
Golcü oyuncudan Galatasaray itirafı: Kulübümün teklifi reddetmesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı

L'Equipe gazetesinde yer alan haberde Cim Bom'un Arjantinli golcü için Fransız ekibine teklif götürdüğü ancak bu teklifin reddedildiği idile getirilmişti.

Futbolcu da doğruladı

Transfer döneminde Gomis'in yerine golcü alamayan ve forvet rotasyonu daralan Sarı Kırmızılılar hakkındaki bu iddia bugün bizzat oyuncunun kendisi tarafından doğrulandı.

Transfer konusunda itirafta bulundu

27 yaşındaki golcü, L'Equipe gazetesine verdiği röportajda Galatasaray'ın kendisini istediğini doğrularken Sarı Kırmızılılar ile ilgili gündem yaratacak bir itirafta bulundu.

Gerçekleşmeyen transfer hikayesini anlattı

İşte yıldız ismin ağzından gerçekleşmeyen transferin hikayesi:

"Kulübümün Galatasaray'dan gelen teklifi reddetmesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kendimi iyi hissetmiyordum, mutlu değildim. O sıralarda oynadığımız Strasbourg maçı da bu yüzden benim için kötü geçti. Teknik direktörümüz Cardoso'ya takım için maksimum performansımı göstermeye hazır olmadığımı söyledim. Maçta attığım golden sonra elimi ağzıma götürdüm. Bu açık bir mesajdı. Her gün çok sıkı çalışıyorum ve Avrupa kupalarında oynamayı hayal ediyorum. Transferin gerçekleşmemesi, beni ilk başta kötü etkiledi ama hemen sonra bu durumu unutup takıma maksimumumu verebilmek için çalışmaya koyuldum. Bundan sonra da yüzde 100 profesyonel kalacağım."

Nantes ile bu sezon 9 maçta 7 gol kaydeden Emiliano Sala, kulüpteki dördüncü sezonunu geçiriyor.

(Ajansspor)

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:01
  1. Galatasaray
  2. Nantes
  3. Emiliano Sala
  4. Fransa Ligue 1

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