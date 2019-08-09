Gölbaşında park ve bahçelerin bakımı yapılıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler ekipleri tarafından, parklar yeniden düzenleniyor.

Ekipler parklarda bozulan yeşil alanları, oyun alanları, oturma bankları, kaldırım taşları, park içerisindeki yollar ve yürüyüş parkurlarını yeniden düzenliyor. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler ekipleri tarafından mahalle parklarına yönelik yeşillendirme, bitkilendirme ve peyzaj yapılıyor. Bunun için belediye sınırları içinde bulunan tüm parklarda otomatik sulamaarazöz ile park ve yeşil alan sulama çalışmaları,bakım çalışmaları,tamiratı, çocuk oyun grubu ve fitness aletleri montaj ve tamiratı, yeşil alan gübreleme çalışmaları ve yeşil alan çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ekipler, çocukların ve yetişkinlerin sosyal yaşantısını hareketlendirmek amacıyla eskimiş, kullanılmaz hale gelmiş parkların bakım ve onarımına devam ediyor.