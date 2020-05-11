Gölbaşı’nda 1 köy daha karantinaya alındı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyü, korona virüs vakalarının artması üzerine 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Gölbaşı ilçe merkezi ve Yeşilova köyünün ardından ilçeye bağlı Ozan köyü de karantinaya alındı. Gölbaşı Malatya kara yolu üzerinde bulunan ve ilçeye 3 kilometre uzaklıkta olan Ozan köyünde yaşayan H.Y. ile M.Y.’nin korona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı. Karı kocanın Gölbaşı ilçe merkezine gelerek alışveriş yaptıkları ve virüsün buradan bulaşmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Bunun üzerine köyde yapılan sağlık taramasında aynı aileden 3 kişinin daha testi pozitif çıkınca, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Ozan köyü karantina altına alındı. Köyün giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından kapatıldı.

Ozan köyünde görülen son vakalar ile birlikte 22 olan vaka sayısı 26’ya yükseldi.