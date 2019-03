Gölbaşı yerel seçim sonuçları 2019 | Ankara Gölbaşı oy oranlarında son durum

31 mart 2019 Ankara Gölbaşı yerel secim sonuçları.Yeniakit.com.tr 2019 canlı Ankara yerel seçim sonuçlarını sizler için hazırladığı özel sayfada okuyucularına sunuyor. 31 Mart mahalli idareler yerel seçim sonuçları heyecanla beklenirken Ankara Gölbaşı oy oranları Gölbaşı seçmenler tarafından araştırılıyor. Gölbaşı yerel seçim sonuçları 2019, Gölbaşı 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 Gölbaşı yerel seçim sonuçları, Ankara Gölbaşı 2019 yerel seçim sonuçları, Gölbaşı belediye yerel seçim sonuçları 2019 son durum nedir? Gölbaşı hangi parti önde? 31 Mart 2019 Gölbaşı seçim sonuçları ve oy oranları son dakika YSK Gölbaşı sonuçları.

Ankara yerel seçim sonuçları 2019. Beka meselesi olarak görülen 31 Mart 2019 yerel seçimleri için seçmenler sandıkta tercihini mühürledi. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan 31 Mart 2019 mahalli idareler yerel seçimleri için sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. Ankara'nın önemli ilçelerinden biri olan Gölbaşı seçim sonuçları 31 Mart 2019.

Gölbaşı 2019 yerel seçim sonuçları son dakika 31 Mart 2019 seçim sonuçları merakla beklenirken, vatandaşlar tarafından AK Parti, CHP, MHP, HDP ve SP'nin 30 Mart 2019 yerel seçim sonucu merak ediyor.

GÖLBAŞI YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ Gölbaşı meclis üyesi sonuçları 2019. Gölbaşı seçim sonuçları son dakika. Ankara Gölbaşı 2019 seçim sonuçları ve oy oranları. Birçok ile oranla daha fazla seçmene sahip olan Bala 2019 yerel seçim sonuçları Yeni Akit’in 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek.

Cumhur ittifakı 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı, kısa adıyla Cumhur, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakıdır. İttifak, 2018 genel seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini destekleyen siyasi partileri bir araya getirdi.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CUMHUR İTTİFAKI resmi olarak AK Parti ve MHP arasında devam etti.

Millet ittifakı 31 Mart 2019 Yerel seçim sonuçları

Millet İttifakı, kısa adıylaMillet, Türkiye'de 2018 genel seçimlerine katılmak için oluşturulan bir seçim ittifakıdır. İttifak, 5 Mayıs 2018 tarihinde dört muhalif parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından resmen başlatıldı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde millet ittifakı resmi olarak CHP ve İYİ Parti arasında devam etti. Ankara ilçelerinden Gölbaşı'da 24 Haziran 2018 seçimlerinde 88,596 seçmen oy kullanırken, Gölbaşı'da seçimlere katılım Oranı ise % 89.48 olmuştu.

Gölbaşı belediye başkan adayları 2019

MHP Gölbaşı belediye başkan adayı Ramazan Şimşek (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Gölbaşı belediye başkan adayı Mahmut Aksoy

SP Gölbaşı belediye başkan adayı Halil Adıgüsel

BBP Gölbaşı belediye başkan adayı Serkan Yüksel

Vatan Partisi Gölbaşı belediye başkan adayı Ergül Bezci

DP Gölbaşı belediye başkan adayı Volkan Akpınar

Gölbaşı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 43.8

MHP % 41.4

CHP % 12.2

SP % 1.2

Ankara'da hangi ilçe hangi partide?

Ankara'da 2014 yerel sonuçlara göre, 19'unda AK Parti, ikisinde CHP, ikisinde MHP, birinde Demokrat Parti kazandı. Ankara'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Altındağ - Veysel Tiryaki - AK Parti

Ayaş - Bülent Taşan AK Parti

Bala - İbrahim Gürbüz - AK Parti

Beypazarı - Tuncer Kaplan - AK Parti

Çankaya - Alper Taşdelen - CHP

Çamlıdere - Hazım Caner Can - AK Parti

Çubuk - Tuncay Acehan - AK Parti

Etimesgut - Enver Demirel - MHP

Evren - Abdülkadir Demirci - AK Parti

Haymana - Özdemir Turgut - Demokrat Parti

Güdül - Hava Yıldırım - AK Parti

Kalecik - Filiz Ulusoy - AK Parti

Kazan - Lokman Ertürk - AK Parti

Keçiören - Mustafa Ak - AK Parti

Kızılcahamam - Muhittin Güney - AK Parti

Mamak - Mesut Akgül - AK Parti

Nallıhan - İsmail Öntaş - AK Parti

Pursaklar - Selçuk Çetin - AK Parti

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya - MHP

Sincan - Mustafa Tuna - AK Parti

Şereflikoçhisar Ferda Polat - AK Parti

Yenimahalle - Fethi Yaşar - CHP

Elmadağ - Gazi Şahin - AK Parti