Gölbaşı Belediyesi taşınmazlarını kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Gölbaşı Belediyesinin tasarrufundaki 15(Onbeş) adet taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi göre açık teklif usulü ile ayrı ayrı 31/08/2021 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz hizmet binasında Encümen huzurunda kira ihaleleri yapılacaktır. İhaleler ile ilgili şartnameler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ilk 8 sıra için 250.00-TL. (İkiyüzelliTürkLirası), 9.sradan 14. sıraya kadar 100.00TL.(YüzTürkLirası) 15.sıradaki ise 20.00TL.(Yirmitürklirası) bedeli mukabilinde temin edilebilir. İhaleye katılacaklar ihale dosyalarını 31/08/2021 Salı günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

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