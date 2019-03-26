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Golan provokasyonu

Daha önce Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklayan ABD Başkanı Trump, dün de 52 yıldır işgal altında olan Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanıyan kararnameyi katil Netanyahu’nun huzurunda imzaladı.

26 Mart 2019 Salı 09:44

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’da yeni bir provokasyonun fitilini ateşledi. Trump, “Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini ABD’nin resmen tanıdığını” ilan eden başkanlık kararını imzaladı. BM’nin işgal kararını tanımayan Trump adeta korsanlık yaparak uluslararası tüm kuralları da çiğnedi.

52 yıldır İsrail işgali altında

Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 52 yıldır işgal altında tutan İsrail, ABD’deki en etkili Siyonist lobi kuruluşlarından Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesi’nin yıllık toplantısında istediğini aldı ve işgali ABD’nin desteğiyle ilan etti. Seçimlerde elini güçlendirmek adına ABD’deki lobi kuruluşlarını harekete geçiren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Trump’ın kendisine sağladığı desteğin yanısıra, Gazze’ye yönelik saldırıya değinerek iç kamuoyuna mesaj verdi.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’un Kudüs kararını hatırlatarak Golan Tepeleri konusunda aynı hatayı tekrarlamaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Amerika Başkanı Trump’ın Golan Tepeleri ile ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri 1967’den bu yana İsrail’in işgali altında bulunmaktadır. Golan Tepelerinin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz. Veremeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere: Tanımayı düşünmüyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri’ni İsrail’in işgali altındaki toprak olarak gördüklerini ve İsrail’in ilhakını tanımayı planlamadıklarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka göre bir toprağın güç kullanılarak ilhakı yasaklanmıştır.” ifadesi hatırlatıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:44
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  9. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu
  10. Gazze
  11. Kudüs
  12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
  13. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
  14. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı
  15. İngiltere Dışişleri Bakanlığı

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