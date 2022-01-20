Gol makinası ayrılıyor mu?

Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Robert Lewandowski için Bayern Münih, iki yıllık yeni kontrat önerirken Polonyalı yıldızdan maaşında indirime gitmesini talep etti. Geçtiğimiz günlerde FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü Lewandowski'nin takımdan ayrılacağı iddiası ise giderek güçlendi.

Bundesliga'da topladığı 46 puanla Borussia Dortmund'un önünde liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin sözleşmesini uzatmak istiyor.

Bild'de yer alan haberde, Bavyera ekibinin Lewandowski'ye 2 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği ifade edilirken, 33 yaşındaki golcüden maaşından indirime gitmesinin talep edildiği belirtildi.

TAKIMDAN AYRILABİLİR

Haberde ayrıca, Robert Lewandowski'nin sözleşme yenileme teklifini reddetmesi halinde Bayern Münih'in, yıldız oyuncuyu gelecek yaz satmayı planladığı belirtildi. Adı Bayern Münih'le de anılan Erling Haaland'ın transferinin sadece Lewandowski'nin takımdan ayrıldığı durumda gerçekleşeceği ifade edildi.

27 MAÇTA 34 GOL 3 ASİST

2014'te Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e bedelsiz transfer olan Robert Lewandowski, bu sezon çıktığı 27 maçta 34 gol ve 3 asist üretti.