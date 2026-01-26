Gökyüzünde şaşırtan şekil! Görenler inanamadı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası üzerinde oluşan mercek bulutu düzgün ve uzamış yapısıyla dikkat çekti.

Bitlis’te Nemrut Kalderası semalarında oluşan sıra dışı bulut, görenleri şaşırttı. Nadir görülen bu bulut türü, özellikle sabah ve öğle saatlerinde kaldera çevresinde net şekilde gözlemlenirken, bölge semalarında etkileyici bir manzara ortaya çıkardı. Atmosferdeki rüzgâr hareketleri ve Nemrut Dağı’nın topoğrafik yapısının etkisiyle oluştuğu değerlendirilen mercek bulutu, vatandaşların ve doğaseverlerin ilgisini çekti.

 

Mercek bulutları tehlikeli mi?

Uzmanlar, bu tür bulutların genellikle hava akımlarının dağ ve yüksek alanlar üzerinden geçerken oluşturduğu dalgalanmalar sonucu meydana geldiğini belirterek, mercek bulutlarının meteorolojik açıdan dikkat çekici ancak tehlike arz etmeyen doğal oluşumlar olduğunu ifade etti.

 

Soğuk hava şartları ve stabil atmosferin hâkim olduğu bir ortamda gözlemlenen bu nadir doğa olayı, doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen tarafından görüntülendi.

