Gökyüzünde panik! Düşme tehlikesi geçirdi

Almanya'nın Köln kentinden hareket eden uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeden önce düşme tehlikesi geçirdi. Yolcular panik olurken yetkililer hemen bilgilendirme aşamasına geçtiler. Ardından uçak sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

Kaydedilen videoda hosteslerin yolculara "Çarpmaya hazır olun, gerekli prosedürleri anlatacağım şimdi" dediği öğrenildi.

"TEKNİK PROBLEM MEYDANA GELDİ"

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada da "2 Kasım Pazar günü VF-90 koduyla Köln-İstanbul seferini yapan uçağımızda, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişine kısa bir süre kala teknik bir problem meydana gelmiştir." dedi.

"GEREKLİ PROSEDÜRLER UYGULANDI"

Açıklama şöyle devam etti: "Gerekli prosedürler uygulanarak, misafirlerimize uçuş emniyeti çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve herhangi bir sorun yaşanmadan seferini tamamlamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."