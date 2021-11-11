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Aktüel Gökyüzünde ikinci kez görülen parlak cisim merak uyandırdı
Aktüel

Gökyüzünde ikinci kez görülen parlak cisim merak uyandırdı

Kastamonu’da akşam saatlerinde gökyüzünde ikinci kez görülen parlak bir cisim merak konusu oldu. Aynı cisim, 2019 yılında da yine Kastamonu semalarında görülmüştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 22:08:00 - 2021-11-11 22:09:56
Gökyüzünde ikinci kez görülen parlak cisim merak uyandırdı

Kastamonu’da saat 21.00 sıralarında parlak cisim merkez Kuzeykent Mahallesi ile Saraçlar Mahallesi'nde görülmeye başlandı. Gökyüzünün açık olmasından dolayı parlaklığı ile dikkat çeken cisim dikkatleri üzerine çekti. Etrafına verdiği parlaklık ile gözle görülebilen cisim büyük merak konusu oldu. Vatandaşlar arasında ise UFO muhabbeti yapıldı. Kamera ve cep telefonlarının yakınlaştırma özelliği ile görülen cismin, yıldız mı, uydu mu yoksa başka bir şey mi olduğu belirlenemedi.

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Öte yandan buna benzer parlak cisim, 2019 yılında da yine saat 23.00 sıralarında Kastamonu semalarında görülmüştü ve ne olduğu belirlenememişti. Aynı cismin tekrar görülmesi şehirde merak konusu oldu.

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