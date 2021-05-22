Gökyüzünde görsel şölen yaşatan kanlı ay tutulması ne zaman?
Kanlı Ay tutulması, Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle meydana gelmektedir. En son 2019 yılında gerçekleşen kanlı ay tutulmasının bir daha ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Gökyüzünde görsel şölen yaşatan kanlı ay tutulmasının ne zaman meydana geleceği merak ediliyor. Peki, kanlı ay tutulması ne zaman meydana gelecek? Kanlı ay tutulması olacak mı?
Kanlı ay tutulması, Güneş ışınlarının atmosferden geçerken dalga boylarına göre renk değiştirmesi ile oluşmaktadır.
Kanlı ay tutulması nasıl olur?
Uzun dalga boyundaki kırmızı ışık atmosferde dağılmadan ilerlemektedir. Dolayısıyla gün içinde gökyüzünü masmavi görürken gün doğarken ve batarken kızıla çalan bir renge bürünür.
Tutulma sırasında Ay'ı bu kızıl dalga boyları aydınlatır. Bu nedenle Ay’ı kızıla çalan kan renginde bir renkte görürüz. Buna da “Kanlı Ay Tutulması” denilmektedir.
Gökyüzünde görsel şölen yaşatan kanlı ay tutulması ne zaman?
Kanlı ay tutulması 26 Mayıs tarihinde meydana gelecek.