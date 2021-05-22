Gökyüzünde görsel şölen yaşatan kanlı ay tutulması ne zaman?

Kanlı Ay tutulması, Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle meydana gelmektedir. En son 2019 yılında gerçekleşen kanlı ay tutulmasının bir daha ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Gökyüzünde görsel şölen yaşatan kanlı ay tutulmasının ne zaman meydana geleceği merak ediliyor. Peki, kanlı ay tutulması ne zaman meydana gelecek? Kanlı ay tutulması olacak mı?