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Aktüel Gökyüzü fotoğrafçılarının vazgeçilmezi: "Pülümür Vadisi"
Aktüel

Gökyüzü fotoğrafçılarının vazgeçilmezi: "Pülümür Vadisi"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 19:09:48 -
Gökyüzü fotoğrafçılarının vazgeçilmezi: "Pülümür Vadisi"

TUNCELİ(AA) - Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde gece karanlığında gökyüzü, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Pülümür Vadisi, sahip olduğu doğal güzellikleri ve yaban hayatı varlığıyla büyük ilgi çekiyor.

Yöresel köy evlerine ve tarihi koç başlı mezarlar ile köprülere ev sahipliği yapan vadi, şu sıralar geceleri yıldız görüntülemek isteyen fotoğrafçıların uğrak yeri oluyor.

Gün batımına doğru araçlarıyla sonbahar renklerine bürünen vadiye yolculuk yapan fotoğrafçılar, buradaki tarihi ve doğal alanlarda gece geç saatlerde yıldız fotoğrafı çekimi yapıyor.

Fotoğraf sanatçısı Malik Kaya, AA muhabirine, Pülümür Vadisi'nin doğal güzellikleri ve tarihi alanlarıyla göz kamaştırdığını söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır fotoğrafçılıkla uğraştığını belirten Kaya, "Şu sıralar hava çok güzel. Gökyüzünde bir tek bulut yok. Biz de bunu fırsata çevirip Pülümür Vadisi'ne geldik. Burası karanlık olduğu için yıldızları fotoğraflamak daha kolay oluyor. Gece geç saatlere kadar yıldızları fotoğraflamak için uğraşıyoruz. Uzun pozlama tekniğiyle çok güzel ve sıra dışı yıldız fotoğrafları ortaya çıkıyor." dedi.

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