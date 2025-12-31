Gökten kılıç gibi sarkıyor! Bolu'da dondurucu soğuklar şehirde baş gösterdi

Kent genelinde üç gün boyunca aralıksız yağan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle hava sıcaklıkları eksi 2 dereceye kadar düştü. Bu durum, başta tabela ve çatılar olmak üzere birçok noktada buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. Ayrıca kar yağışıyla birlikte çatılarda ve ağaçlarda biriken kar kütleleri de tehlike oluşturdu. Vatandaşların en yoğun kullandığı güzergâhlardan biri olan İzzet Baysal Caddesi'nde de benzer manzaralar yaşanırken, yürüyüş yapan vatandaşlar iş yeri tabelalarında oluşan buz kütleleri nedeniyle zor anlar yaşadı.

"Kar ve buz kütleleri bizi gerçekten tedirgin ediyor"

Kar ve buz kütlelerinin tedirgin ettiğini söyleyen Ali Tuğra Kartal, "3 gündür etkili kar yağışı var. İlimizde fena bir kar yağışı var. Kar ve buz kütleleri bizi gerçekten tedirgin ediyor. Hem gençler olsun hem aileler olsun çocuklar için çok büyük bir tehlike, bunların hemen önüne geçilmesi lazım. Sakatlanma ve yaralanmalara yol açabilir" dedi.