  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar: F-35, CAATSA, SDG...

Alçaklara nefes aldırmadı! MİT’in demir yumruk galerisi

HAVELSAN’dan bir ilk daha HÜRJET ve KAAN'a sınır yok

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Aylar sonra piyasaya sürüldü! Terör örgütü DEAŞ neden yok olmadı?

25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Tüm malvarlığını TSK'ya bağışlamıştı: Babası dava açtı hastaneye yatırıldı!

112 Acil'e gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Beni acil Elon Musk ile görüştürün, Mars'a gitmek istiyorum!

Vefatının seneyi devriyesinde rahmetle anıyoruz: İşte Hasan Karakaya'nın yüreğini parçalayan olay! 'Biriniz bile açarsa başını hakkımı helal etmem!'

Rolls-Royce’un Türk CEO’sunun kazancı dünyanın gündeminde
Yerel Gökten kılıç gibi sarkıyor! Bolu'da dondurucu soğuklar şehirde baş gösterdi
Yerel

Gökten kılıç gibi sarkıyor! Bolu'da dondurucu soğuklar şehirde baş gösterdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gökten kılıç gibi sarkıyor! Bolu'da dondurucu soğuklar şehirde baş gösterdi

Bolu'da günlerdir aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, yerini Sibirya soğuklarına bırakınca şehir adeta buz kesti.

Kent genelinde üç gün boyunca aralıksız yağan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle hava sıcaklıkları eksi 2 dereceye kadar düştü. Bu durum, başta tabela ve çatılar olmak üzere birçok noktada buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. Ayrıca kar yağışıyla birlikte çatılarda ve ağaçlarda biriken kar kütleleri de tehlike oluşturdu. Vatandaşların en yoğun kullandığı güzergâhlardan biri olan İzzet Baysal Caddesi'nde de benzer manzaralar yaşanırken, yürüyüş yapan vatandaşlar iş yeri tabelalarında oluşan buz kütleleri nedeniyle zor anlar yaşadı.

 

"Kar ve buz kütleleri bizi gerçekten tedirgin ediyor"

Kar ve buz kütlelerinin tedirgin ettiğini söyleyen Ali Tuğra Kartal, "3 gündür etkili kar yağışı var. İlimizde fena bir kar yağışı var. Kar ve buz kütleleri bizi gerçekten tedirgin ediyor. Hem gençler olsun hem aileler olsun çocuklar için çok büyük bir tehlike, bunların hemen önüne geçilmesi lazım. Sakatlanma ve yaralanmalara yol açabilir" dedi. 

İstanbul yarın kar yağacak mı? İstanbul hava durumu güncel…
İstanbul yarın kar yağacak mı? İstanbul hava durumu güncel…

Yaşam

İstanbul yarın kar yağacak mı? İstanbul hava durumu güncel…

Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi
Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi

Gündem

Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi

Başkentte gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Başkentte gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Yaşam

Başkentte gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Para çekme ve yatırma limitleri değişiyor
Ekonomi

ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Para çekme ve yatırma limitleri değişiyor

Özel bankalar, 1 Ocak 2026 itibarıyla ATM işlemlerinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Şube içi ve şubeye bitişik ATM’lerden yapılan para çek..
İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı
Sosyal Medya

İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun süre yaşam mücadelesi veren ve hayata tutunmayı başaran şarkıcı İbrahim Tatlıses, son perf..
Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu
Gündem

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu

Yalan iddiaları, ırkçı söylemleri ve milli değerlerimize karşı bitmek bilmeyen hazımsızlığıyla tanıdığımız CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanj..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23