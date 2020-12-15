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Gündem Göksu'dan İmamoğlu'nu terleten konuşma: Hani borçlanmak ihanetti?
Gündem

Göksu'dan İmamoğlu'nu terleten konuşma: Hani borçlanmak ihanetti?

İBB'nin 2020 yılının son meclis toplantısında konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, “borçlanmak İstanbul’a ihanettir" diyen İBB'nin CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlunu yerin dibine soktu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 03:34:00 - 2020-12-15 03:38:24

"Borçlandığı için tören yapan bir yönetime ne denilebilir ki?" diyerek söze başlayan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Arkadaşlar siz travma mı geçiriyorsunuz? Nasıl bir psikolojik durumun içindesiniz? Borçlanmanın töreni mi olur? Düğünle, dernekle borçlanma mı olur? Borçlanma davul zurna ile ilan mı edilir? İstanbul, tarihi boyunca birçok önemli hadise yaşamıştır ama ilk kez bu denli bir yönetim illüzyonuyla karşı karşıya kalmıştır. Bir sene önce; iş yapmamaya, kılıf olarak “temel atmama töreni” diye bir garabet icat etmiştiniz. Bugün de, kaynak üretmeyi beceremeyince, borçlanmayı törenle kutlayarak bir başka ilk’e imza attınız" ifadelerini kullandı.

İBB'nin akılda kalan şok törenleri!

"Bazı partiler, yasaklarla, yağ, gaz, ekmek kuyruklarıyla hatırlanır" diyen Göksu, İBB'nin şu ana kadar akılda kalan törenlerini hatırlatarak, "Mesela Sayın Sözen dönemi, çöp dağları, su kuyrukları, patlayan çöpler ve İSKİ skandalı ile akla gelmektedir. Sizin dönemde de şu ana kadar 3 tören ve sembol aklımızda kaldı: "Temel atmama töreni", "Musluk takma töreni" ve şimdi de "Borçlanma töreni" şeklinde konuştu.

Hani borçlanmak ihanetti?

Borçlanma konusunu siyasî söylem ve ahlâk açısından da değerlendiren Göksu, İBB yönetimine şu soruları sordu:
"Hani siz yönetime gelince israfı engelleyecektiniz ve böylece borçlanmaya gerek kalmayacaktı? Hani siz öz kaynaklarla bütçeyi yüzde 50 artıracaktınız? Hani İstanbul “nimet nimetti?” Hani borçlanmak İstanbul’a ihanetti? Hani sizin borçlanmanız ve iş yapmanız engelleniyordu? Seçim öncesinde “borçlanmak İstanbul’a ihanettir" diyen başkandan, borçlandığı için tören yapan başkana gelmiş olduk."

İstanbul'u borç yükü altına sokuyorsunuz

İBB'nin 4,5 milyar TL borçlandığını hatırlatan Göksu, "Şunu samimiyetle diliyorum ki, İstanbul halkının yüklendiği bu yeni borç yükü, İstanbul’a yatırım olarak dönebilsin ama endişem ve kanaatim odur ki bu borçlanma, sizin beceriksizliğinizin faturasını finanse etmek için kullanılacaktır. Neden bu endişeyi taşıyorum? Çünkü, siz o garabet borçlanma töreninde “Tahvil ihraç ettik, metro yapacağız” dediniz. Oysa bu bir maskelemeden ibarettir. İstanbullular bilsinler ki, İBB döviz bazında yüzde 6.6 faizle, 580 milyon dolar yani 4,5 milyar TL borçlanmıştır. Eski para ile 4,5 katrilyon. Böylece CHP genel başkanının eleştiri olarak çok sık olarak dile getirdiği “Londra’daki tefeciler”le aranızın çok iyi olduğunu da anlamış olduk. Yaptığınız şey İstanbul’u altından kalkılamaz bir borç yükü altına sokmaktır. Yaptığınız şey dün “ihanet” olarak tanımladığınız işlemi bugün millete fazilet olarak sunuyorsunuz. Siz dünkü müsünüz, bugünkü müsünüz? Yaptığınız şey tam da bir iletişim illüzyonudur" ifadelerine yer verdi.

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