Göksu'dan İBB Meclisi'nde sert sözler: Siz bu şehre 21 bin kere yalan söylediniz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi nisan ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

"ESKİDEN 45 DAKİKAYA GİDİLEN YERE ŞİMDİ 60 DAKİKADA GİDİLİYOR"

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanının seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediği söyleyerek "İBB bol keseden vaatlerden bulundu. İstanbul’un ulaşım ve trafik sorununu çözeceklerini ifade ettiler. Eskiden 45 dakika gidilen yere 60 dakikada gidiliyor. İBB Başkanı 5 yılda, 630 kilometre metro yapacağım demiş fakat bu rakama ulaşamadığı ortada" diye konuştu.

TEVFİK GÖKSU'NUN OKKALI AÇIKLAMASINA YİNE 'ENGELLENİYORUZ' KARŞILIĞI VERİLDİ

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu’ya tepki gösterirken, Hançerli "Tevfik başkan tek başına çıktığı televizyon programlarında, atış serbest şeklinde konuşuyor. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, ilçe belediyeler engelleniyor. 8 ay imar komisyonunda oturmak zorunda kaldık" dedi.

"SİZ BU ŞEHRE 21 BİN KERE YALAN SÖYLEMİŞ BİR BELEDİYESİNİZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesindeki vaatlerini yerine getiremediğine değinerek şunları söyledi;

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“Toplu taşımada ilk aktarma ücretsiz yapacaklarını söylediler. Şu anda toplu taşımada ilk aktarmada ücretsiz yapan bir İstanbullu yok. İBB Başkanı 5 yılda, 630 kilometre metro yapacağım demiş fakat bu rakama ulaşamadığı ortadır. Arkadaşlar siz bu şehre 21 bin kere yalan söylemiş bir belediyesiniz. 21 bin kişiyi işten çıkarmışsınız. Sadece siyasi mensubiyetten dolayıdır. İnanıyorum ki milletimiz CHP zihniyetin İstanbul’da ve Türkiye’de kök salmasına müsaade etmeyecektir"