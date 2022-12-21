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Aktüel Göksu Nehri’ni kirleten iki fabrikaya ceza
Aktüel

Göksu Nehri’ni kirleten iki fabrikaya ceza

Mersin'in Mut ilçesinde Göksu Nehri'ni kirlettiği tespit edilen iki tesisin faaliyeti durdurularak 3 milyon 73 bin TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 19:46:00 - 2022-12-21 19:46:36

Mut ilçesinde Göksu Nehri’ni kirlettiği tespit edilen iki zeytinyağı tesisinin faaliyeti durduruldu. Tesis sahiplerine toplam 3 milyon 73 bin lira idari para cezası uygulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesinde 23 zeytinyağı üretim fabrikası ile 2 prina işleme tesisi, Silifke'de ise 8 zeytinyağı üretim fabrikası ile 1 prina işleme tesisinin bulunduğu belirtildi.

Mut ve Silifke ilçesinin içerisinden geçen Göksu Irmağı'nın renginin, zeytin karasuyu deşarjından değişmesi ve buna bağlı koku oluşumu nedeniyle Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bölgedeki tesislere 18-21 Aralık tarihinde bölgedeki tesislere yönelik gece ve gündüz saatlerinde denetim yapıldı. Denetimlerde Çevre Kanunu'na muhalefet eden biri önceden tespit edilen 2 adet işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu’nca toplam 2 milyon 941 bin 920 lira idari para cezası uygulandı.

Toplam uygulanan idari para cezası 3 milyon 73 bin 436 lira oldu. Bu tesislerin faaliyetleri Çevre Kanunu kapsamında gerekli önlem ve izinler alınıncaya kadar durduruldu. Ayrıca bu işletmelerin yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak adli süreç başlatıldı. Bölgede bulunan ve atık su olan zeytin karasuyu oluşturan tesislere yönelik denetim faaliyetlerinin devam ettiği aktarıldı.

"Bahçeler de zarar gördü"

Göksu Nehri’ni kirlettiği tespit edilen iki zeytinyağı tesisinin sularından bahçesinin zarar gördüğünü belirten Mümün Küçüksarı, “Burada Çortak mevkii tarafındaki zeytinyağı fabrikaları tüm zeytinyağı pis sularını dereye bırakarak buradan da Göksu Irmağı'na oradan da denize gidiyor. Bunu kaç defa şikayet etmemize rağmen bu sefer köyün sulama borularına akıtmaya başladılar. Benim burada iki tane motorum var, bütün bahçelerimi bu motorlarla buradan su alarak kullanıyorum. Ben 40 dönümün üzerinde marul ektim, hepsi zarar gördü. Zeytin bahçelerim var, hepsi zarar gördü. Bu atıkları kim attıysa herkesten şikayetçiyim.

Biz 15 yıldır bütün bahçelerimizi buradan sularız. Bunlar her sene borularla buraya salıyorlar. Geçen yılda ben şikayet ettim. Zararlı sularını borularla buraya salıyorlar. Buradan da Göksu Irmağı'na ve oradan da denize dökülüyor. 40 dönümün üzerinde marul bahçem ve 60 dönüm üzerinde de zeytin bahçem var. İlçe Tarımdan da geldiler Marulun yapraklarının sarardığını ve büyümesini engellediğine dair raporlarım var” dedi. Zarar gören marulları eline alarak konuşmasına devam eden Küçüksarı, “Biraz önce size söylediğim gibi o dereden kullandığım sudan farkına varmadan marul bahçemi komple suladım. Marullarımın son durumu hepsi bu şekilde sararıp kurumaya başladı. Ben buraya 500 bin lira masraf ettim. Bütün yetkililere sesleniyorum benim bu zararım ne olacak?” ifadelerini kullandı.

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