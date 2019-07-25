Göksenin Köksal, 2 sezon daha Galatasaray'da

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncusu Göksenin Köksal'ın sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray altyapısından yetişen ve 2009-2010'da ilk kez A takıma yükselen 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi. Takım kaptanlığını yapan Göksenin Köksal, sarı-kırmızılı formayla birer lig (2013) ve ULEB Avrupa Kupası (2016) şampiyonluğu yaşadı.

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