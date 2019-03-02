Göksel Gencer kimdir? Göksel Gencer nerelidir? Göksel Gencer öldü mü? Beşiktaş, Samsunspor, Antalyaspor ve Mersin İdman Yurdu takımlarında forma giyen Göksel Gencer'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Göksel Gencer kimdir? Göksel Gencer nereli ve kaç yaşındaydı?

Beşiktaş, Samsunspor, Antalyaspor ve Mersin İdman Yurdu takımlarında forma giyen Göksel Gencer'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Göksel Gencer kimdir? Göksel Gencer nereli ve kaç yaşındaydı? Bir dönem Beşiktaş formasını da terleten Göksel Gencer, Samsunspor, Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu takımlarında da forma giymiştir. Göksel Gence, 2019 yılının ocak ayında babası tarafından evinde ölü bulunmuştu. 26 Temmuz 1974 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Göksel Gence, futbola 1994 yılında Mersin Polisgücü takımında başlamıştı. Sırasıyla Samsunspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Manisaspor, Mersin İdman Yurdu ve Yimpaş Yozgatspor takımlarına dahil olan Göksel Gencer, Mersin'in Silifke kentinde 45 yaşındayken hayatını kaybetti. Göksel Gencer'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

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