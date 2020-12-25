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Aktüel Gökırmak jandarma ve polis tarafından korunacak
Aktüel

Gökırmak jandarma ve polis tarafından korunacak

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Kızılırmak Nehri'nin en büyük kollarından Gökırmak'ın, evsel ve inşaat atıklarından korunması için jandarma ve polis devriye gezecek

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:41:53 -
Gökırmak jandarma ve polis tarafından korunacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak, evsel atıklar ile inşaat atıklarına karşı jandarma ve polisler tarafından korunacak.

Kızılırmak Nehri'nin en büyük kollarından Gökırmak'ın Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden geçen bölümü Kaymakamlığın aldığı kararla jandarma ve polis tarafından korunacak.

Gökırmak üzerine evsel ve inşaat atıklarının bırakılmasını önlemek amacıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ırmak çevresinde devriye gezilecek. Irmak ve çevresine evsel ve inşaat atığı bırakanlar hakkında adli işlem başlatılacak.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetleri tarafından vatandaşların konuyla ilgili bilgilendirilmeye başlandığını söyledi.

Doğa konusunda duyarlı olunması gerektiğini anlatan Partal, "Irmakları ve ormanları korumanın en etkili yolu yöre halkının bu kaynaklara sahip çıkması ve sürdürülebilir yararlanma yoluna gitmesidir. Dere yatakları çöp bırakma alanları olmayıp; bu noktalara bırakılan her türlü çöp, inşaat atıkları ve benzeri maddeler doğaya ve tüm insanlara telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. Özellik ırmak çevresinde yer alan yerleşim yerleri sakinlerinin bu konuda daha hassas olmaları tüm vatandaşlarımızdan beklentimizdir." dedi.



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