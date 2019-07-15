Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor yolunda - Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel:"İnşallah oyuncuyu (Gökhan Töre) 1+1 yıllığına kadromuza katacağız"



MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, hücum oyuncusu Gökhan Töre ile prensipte anlaştı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti.

Yapılan yoğun çalışmalar sonucu futbolcu Gökhan Töre ile prensipte anlaştıklarını duyuran Çelikel, "İnşallah oyuncuyu 1+1 yıllığına kadromuza katacağız. Yarın resmi sözleşme imzalandıktan sonra futbolcuyu kamp çalışmamıza dahil edeceğiz." diye konuştu.

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