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Spor

Gökhan Gönül, Beşiktaş'a veda etti

Siyah-beyazlı takımda sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu: - "Beşiktaş camiası, bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir"

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:23:40 -
Gökhan Gönül, Beşiktaş'a veda etti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, siyah-beyazlı camiaya veda etti.

Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum.' demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum. Beşiktaş Kulübünde birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarlarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası, bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir."

Savunmada görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta forma giydiği 4 sezonda çıktığı 142 resmi maçta 9 kez ağları havalandırdı.

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