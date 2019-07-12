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Gökhan Akkan: "A Milli Takım’da kalıcı olmak istiyorum"

Çaykur Rizespor’un ve A Milli Takım’ın genç kalecisi Gökhan Akkan, ay-yıldızlı takımda kalıcı olmak istediğini ve hedefinin Avrupa’da oynamak olduğunu söyledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:10
Gökhan Akkan: "A Milli Takım’da kalıcı olmak istiyorum"

Çaykur Rizespor’un ve A Milli Takım’ın genç kalecisi Gökhan Akkan, ay-yıldızlı takımda kalıcı olmak istediğini ve hedefinin Avrupa’da oynamak olduğunu söyledi.


Çaykur Rizespor’da geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyerek A Milli Takım’a da seçilen genç kaleci Gökhan Akkan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



“Milli Takımda kalıcı olmak istiyorum”


Yeni sezonda da başarılı bir performans sergileyerek Milli Takım’da kalıcı olmak istediğini ifade eden Akkan, “Yeni başladık, aramıza katılacak arkadaşlarla daha da iyi olacağız. Buradaki ortam çok güzel. İsmail hocanın tavrı ve davranışları çok iyi. Hem eğleniyoruz hem antrenman yapıyoruz. Milli Takım’a bir iki gidip gelmek önemli değil, orada kalıcı olmak istiyorum. Burada çok çalışıp orayı elde etmek istiyorum” dedi.



“Resmi teklif almadım”


Kendisi hakkında kulübüne gelen resmi bir teklifin olmadığını belirten Akkan, “Ben Rizespor’un sözleşmeli oyuncusuyum. Kulübüme gelen resmi teklif var mı, yok mu bilmiyorum. Gelirse oturup bir değerlendirme yaparız. Ben burada elimden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyorum, onun için çabalıyorum. Kulaktan dolma dedikodular her oyuncu için çıkıyor. Resmi teklif gelirse kulübümün çıkarlarını düşünürüm” ifadelerini kullandı.



“Geçen yılki gibi talihsizlik yaşamak istemiyoruz”


Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde 12 puan aldıklarını ancak ikinci devrede bu durumu düzelttiklerini ve bu yıl böyle bir talihsizlik yaşamak istemediklerini kaydeden Gökhan Akkan, “Geçen sezon 12 puanla devreyi bitirdik. İlk yarı kimsenin istemediği gibi geçti ama ikinci yarı bu durumu düzeltmek istedik, yeni gelenler çabuk adapte oldu. İkinci yarı bu takımı ligde tutmamanın bilincindeydik, herkes elinden gelenin en iyisini verdi. Herkes en iyisini verince de takım ligde kaldı. Benim bulunduğum mevkide elinden gelenin fazlasını yapmanız lazım ki takım daha iyi olsun. Geçen yıl önümüzde bir örnek var, hepimiz bu yıl bunun bilincindeyiz. Bunun için aramıza katılacak arkadaşlarla geçen seneki gibi talihsizlik yaşamadan, daha yukarıyı hedefleyerek Avrupa Ligi’ne gidebiliriz” açıklamalarında bulundu.



“En az gol yiyen kaleci olmak istiyorum”


Geçtiğimiz sezon en fazla kurtarış yapan kaleci olan Akkan, yeni sezondaki hedefinin de en az gol yiyen kaleci olmak olduğunu vurgulayarak, “Benim yaşım genç olduğu için tabii ki Avrupa’da oynamak istiyorum. Şu anda Rizespor ile devam eden sözleşmem var ama teklif gelirse oturur düşünürüz. Hedefim Avrupa’da oynamak. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, inşallah bu yıl en fazla kurtaran değil de en az gol yiyen kaleci olurum. İstikrar önemli mevkimiz gereğince ama önemli olan bu istikrarı devam ettirmek. Tüm takım bunun bilincinde olursa ben de inşallah gelecek sezon en az gol yiyen kaleci olmak isterim” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:10
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