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Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'şehit cenazesi' çağrısı: Lütfen...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı şehit cenazesine katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, "Lütfen şehitlerin cenaze namazına gitme" çağrısında bulundu.

23 Nisan 2019 Salı 10:45
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'şehit cenazesi' çağrısı: Lütfen...

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde düzenlenen saldırının yankıları devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

"Gitme"

Gökçek şunları yazdı:

Sn Kılıçdaroğlu, Genelde şehit aileleri seni cenazelerinde görünce irite oluyorlar. Lütfen şehitlerin cenaze namazına gitme... Hem sen üzülüyorsun Hemde şehit ailelerini üzüyorsun. Bu fedakarlığı herkes senden bekliyor...

Sevgili twit alemi... Kılıçdaroğlu'na yumruk atılması tartışmasız yanlış... Tasvip edilemez ama yumruk atan kişiye provakatör demek büyük haksızlık. Neden mi? Adam ailesinden iki şehit vermiş, yüreği yanık... Lütfen iğneyi kendimize, çuvaldızı yumruk atana batıralım...

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"PROTESTO VE SALDIRI AYNI ŞEY DEĞİL"

Gökçek, Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınayarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesine gelme deyip protesto etmiş ve yumurk atmışlar. Demokrasilerde kaba kuvveti ve saldırıyı kabul etmek mümkün değil. Protesto ve saldırı aynı şey değildir. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyorum" demişti.

Gökçek sözlerine şöyle devam etmişti:

"Saldırıyı kesinlikle kınıyorum. Ancak Kılıçdaroğlu'ndan bir ricam var. Şehitlerimizin hassas olduğu konularda konuşma yaparken onların gücüne gidecek şeyler söyleyip onları tahrik etmeyiniz. Sonuç tahrik de olsa saldırı tasvip edilemez. Geçmiş olsun sayın Kılıçdaroğlu"

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 10:45
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