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Gündem

Gökçek’ten İçişleri Bakanlığı’na Ankara Büyükşehir Belediyesi çağrısı

Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesinin iyi yönetilmediğini itfaiyenin de deneyimsiz birine emanet edildiğini iddia etti. Ayrıca Gökçek koronavirüsün itfaiye içinde yaygınlaştığını belirterek, ortaya atılan iddiaların İçişleri Bakanlığı tarafından incelenmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 04:32:00 -
Gökçek’ten İçişleri Bakanlığı’na Ankara Büyükşehir Belediyesi çağrısı

Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı eleştiren Mehil Gökçek, Ankara’nın Kazan ilçesinde çıkan yangına zamanında müdahale edilmediğini belirterek, İtfaiyenin deneyimsiz birine teslim edilmesini eleştirdi.

Gökçek, “İtfaiye Daire Başkanlığına getirilen salih kurumlu itfaiye daire başkanı oluncaya kadar hiçbir tecrübesi olmayan bir dalgıç, Kurumlu'nun yönetimde tek ölçütü özel ideolojik yaklaşımı.” Diyerek Kurumlu’nun göreve getirilmesini eleştirdi.

Yine belediye çalışanlarının koranavirüsten korunmadığını iddi aeden Gökçek, “Koronanın itfaiye içinde yaygınlaştığı açıkça ifade ediliyor. Bu şikayetler İçişleri Bakanlığı tarafından derhal incelenmelidir. Bir taraftan yeteneksiz personel,öte taraftan çıkan yangınlardaki ihmalin sorumluları bulunmalıdır.” Açıklamasında bulundu.

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