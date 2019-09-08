Gökçek'ten EYT'nin mimarı Okuyan'a zor soru: Şerefsiz birisin, öyle mi? EYT'nin mimarı Yaşar Okuyan'ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi bir canlı yayında, "Erdoğan yüzde 50'yi aşsın, kafasına sıkmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir." sözünü hatırlatan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Okuyan'a şu zor soruyu yöneltti: "Yüzde 50 birinci turda geçildi. Sen hala kafana sıkmadın. Bu durumda şerefsiz birisin, öyle mi?"

Taha Emre Özdemir Ankara Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Emeklilikte yaşa takılan' binlerce mağdurun Tandoğan Meydanı'nda yapacağı eylem öncesinde EYT'nin mimarı Yaşar Okuyan'a cevabı zor bir soru yöneltti. 8. Ekonomi Bakanı Okuyan'ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde CHP'nin yayın organı Halk TV'de verdiği sözü hatırlatan Gökçek, şu ifadeleri kullandı: "Hatırlıyor musun? 'Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50'yi aşsın kafasına kurşun sıkmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir.' demiştin. Yüzde 50 birinci turda geçildi. Sen hala kafana sıkmadın. Bu durumda şerefsiz birisin, öyle mi?" Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne üç gün kala Halk TV'de konuşan Okuyan, şunları söylemişti: "İşte buyurun. Pazar günü 3 gün sonra seçim var. Yüzde elliyi aşsın. Aşsın bakalım. Buradan söylüyorum. Kafasına kurşun sıkmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir."

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