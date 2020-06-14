Gökçek’ten Batı hayranlarına zor soru

Melih Gökçek Türkiye'yi her fırsatta kötüleyen zihniyete tepki gösterdi. Gökçek ABD ve Türkiye Arasındaki uçurama ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD zengin devlet (!) Türkiye fakir devlet (!) ABD’nin çıkarttığı faturaya bak... Türkiye’nin şefkatine bak... ABD’de yaşamak isteyen batı hayranları ne düşünüyorsunuz? tweet alemi... ben ülkemle gurur duyuyorum...” dedi.

ABD’de 1 milyonluk koronavirüs faturası

ABD’de koronavirüse yakalanan Issaquah’taki Swedish Medical Centre’da tedavi gören 70 yaşındaki Michael Flor’a gönderilen 181 sayfalık faturanın 1 milyon 122 bin 501 dolar 4 cent tutarında olduğu belirtildi. Flor yerel basına yaptığı açıklamada, “Hayatta kalmaktan dolayı kendimi suçlu hissediyorum. Neden ben diye düşünüyorum” yorumunda bulundu.