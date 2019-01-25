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Gökçek sessizliğini bozdu… ‘Açıklamalarımdan sonra Mansur yavaş 3-5 puan oy kaybedecek’

Özel bir TV kanalının haberine göre Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün yapacağı açıklamaya ilişkin konuştu. Gökçek “Yapacağım açıklama sonrası Mansur Yavaş’ın oyları yüzde 3 ile 5 arasında düşecek” dedi.

25 Ocak 2019 Cuma 06:28
Gökçek sessizliğini bozdu… ‘Açıklamalarımdan sonra Mansur yavaş 3-5 puan oy kaybedecek’

Özel bir TV kanalında yayımlanan programa mesaj gönderdiği iddia edilen Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Manur Yavaş, ile ilgili açıklamalarda buldu.

Mansur Yavaş, konuyla ilgili ''Melih Gökçek'i konuşacaksa bunun bana yarayacağını bilir. Özhaseki'ye zarar vermek için yapacaktır. Benim Ankaralı olmadığım iddiasını gündeme getirip Özhaseki'nin ailesinin isim ve soyadı değişikliğinin gündeme gelmesini istiyor olabilir. Benim kaydım ortada, 1843'ten beri Beypazarı'nda ailem, bunu yayınladım. Bile bile bunu iddia etmesinin başka nedeni olamaz '' ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Melih Gökçek de konuyla ilgili programa özel açıklamalar yaptı. Gökçek gönderdiği mesajda şunları söyledi:

''Madem konuşmalarım kendisine yarıyor, daha konuşmadan niye paniklemiş Bıraksın konuşalım. O işin farkında. Yarın Mansur, 3 ila 5 puan kaybetmezse ben siyaseti bilmiyorum diye itiraf edeceğim.''

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 06:28
  1. Ankara
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  3. Melih Gökçek
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