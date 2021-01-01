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Gündem Gökçek-Fox Tv kavgası! Melih Gökçek paylaştığı videolarla Fox'a meydan okudu
Gündem

Gökçek-Fox Tv kavgası! Melih Gökçek paylaştığı videolarla Fox'a meydan okudu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, twitter hesabından yayınladığı Ankapark videoları ile FOX Tv'ye meydan okudu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 21:31:00 - 2021-01-01 21:33:25

Eski spiker Fatih Portakal öncülüğündeki FOX Ana Haber, Anka Park'ta yaptığı çekimlerle yatırım yapılan oyun makinelerinin hurdaya döndüğünü iddia etmişti.

'Karalamak için yapmadıkları soytarılık kalmadı'

Melih Gökçek FOX Tv'ye Anka Park'ta vatandaşlar tarafından kaydedilen videolarla meydan okudu. Gökçek, "Bu muhteşem müzeyi karalamak için yapmadıkları soytarılık, atmadıkları iftira kalmadı." dedi ve ekledi: "Bu güzellikleri ise göstermediler."

'Bak hurdalar hep ortada dolaşıyor'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'a da seslenen Gökçek, "Mansur, ekibini topla. Bu videonun karşısına geç. Bak hurdalar hep ortada dolaşıyor." ifadelirini kullandı.



'Bu parkı ortadan kaldırmak ihanettir'

Ankapark'ın önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Gökçek şunları söyledi:

"Vatandaş kamerasını almış Ankapark'ı anlatıyor. Bu parkı ortadan kaldırmak Ankara'ya yapılacak en büyük ihanettir. Seyret Çapsız."

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