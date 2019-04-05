Gökçek anlattı: CHP 80 bin oyu böyle yok etmiş!

Kişisel Twitter hesabından bir video yayınlayan Ankara eski Büyükşehir Belediye BaşkanıMelih Gökçek 1999 yılındaki yerel seçimde 80 bin oyunun nasıl yok edildiğini şöyle anlattı:

Önce anket şirketine gidip, kaç oy farkla kazanacağını sormuşlar

"Erhan Göksel, Verso şirketinin sahibiydi rahmetli. Seçim öncesi Erhan'ın yanına, Başbakanlık Takip Kurulu'ndan iki kişi geliyor. Erhan'a, seçimin sonucunun ne olacağını soruyorlar. O da 'Melih kazanır' diyor.

'Kaç oyla' diyorlar. '50 bin farkla kazanır' cevabını veriyor. Öyle deyince çekip gidiyorlar.

Seçimden sonra tekrar geliyorlar: Bize neden yanlış bilgi verdin!

Seçim yapılıyor. Tekrar Erhan'ın yanına geliyor bu iki kişi.

'Bize niye yalan söyledin. Sen bize 50 bin farkla Melih kazanır dedin, biz adamın 80 bin oyunu yedik, ama adam 30 bin oy farkıyla seçimi aldı. Yani aradaki toplam fark 110 bin. Niye bize yanlış bilgi verdin' diyorlar. Erhan da kendisine göre bir takım izahlar yapıp işin içerisinden yırtmaya çalışıyor.

"CHP benim birçok seçimimde hep hileye başvurdu, bugün de kesinlikle hile var"

Niye anlatıyorum bunu? Özellikle CHP, benim birçok seçimimde hep hileye mücaraat etmiştir. İcap ederse öbürlerini de anlatırım. Şimdi bugün de, Ankara ve İstanbul seçimlerinde kesinlikle CHP kanadında, özellikle FETÖ'nün adamlarının yardımıyla pekçok hile oldu. Bu, iki kere iki dört gibi açık.

"Sayın Binali Yıldırım yüzde yüz kazandı"

Bakın, İstanbul'daki daha ilk sayımlarda 11 bin oy geldi. Bence, Sayın Binali Yıldırım İstanbul seçimini yüzde yüz kazandı! 99 değil.

Şunu da iddia ediyorum. Ankara'da sayım yapılsın. Çankaya ve Yenimahalle'de sayılsın. Göreceksiniz Sayın Özhaseki de kazanacaktır.

Bunu açıkça kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Ve olayları lütfen böyle değerlendirin.