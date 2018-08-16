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Gökçeada'da feribot karaya oturdu!

Çanakkale'de, Kabatape'den Gökçeada'ya sefer gerçekleştiren 'Gökçeada 1' isimli feribotun, Kuzu Limanı'na yaklaşık 30 metre kala, teknik arıza nedeniyle karaya oturduğu bildirildi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:58
Gökçeada'da feribot karaya oturdu!

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada arasında sefer yapan feribot makinelerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 seferini yapan GESTAŞ A.Ş'ye ait 84 metre boyundaki "Gökçeada-1" isimli feribotun Gökçeada'daki Kuzu Limanı'na yaklaştığı sırada makinelerinde henüz belirlenemeyen nedenle teknik arıza meydana geldi. Feribotun içindeki 170 yolcu ve 64 aracın tahliye edilmeyi beklediği belirtildi.

170 YOLCU VARDI

Gemi kaptanının durumu fark etmesi üzerine feribota, limana çarpmaması için kurtarma manevrası yaptırıldı. İçinde 170 yolcu ve 64 aracın bulunduğu feribot, limana yanaşmaya 30 metre kala sahil kısmındaki kumluk alanda karaya oturdu.

Feribotun bulunduğu alandan kurtarılması için bölgeye ilave gemi gönderilerek çekim işlemi yapılacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 11:58
  1. Çanakkale
  2. Gökçeada

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