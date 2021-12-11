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Gündem Gökçeada ve Bozcaada'ya seferler yapılamıyor
Gündem

Gökçeada ve Bozcaada'ya seferler yapılamıyor

Çanakkale'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 16:52:00 -
Gökçeada ve Bozcaada'ya seferler yapılamıyor

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada hattı ile Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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