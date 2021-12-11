Gökçeada ve Bozcaada'ya seferler yapılamıyor

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada hattı ile Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.