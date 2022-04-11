Gökçeada ve Bozcaada turizm sezonuna köprü avantajıyla girecek

Turizm merkezlerinden Gökçeada, yaz aylarında özellikle yurt dışından rüzgâr sörfü tutkunlarının ilgilerini çekiyor. Bozcaada ise hem tarih ve kültür hem de deniz turizmi bakımından önemli potansiyeli barındırıyor.

Ramazan Bayramı’yla başlayacak turizm hareketliliği öncesi ana karada 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun açılması, bunun yanında Covid-19 salgınının seyrinin hafiflemesiyle turizmciler sezona umutla bakıyor.

Ulaşım kolaylaştı

İstanbul, Tekirdağ ve Edirne tarafından gelecek tatilciler, Malkara-Çanakkale Otoyolu-Kabatepe İskelesi güzergâhından; Ankara, Eskişehir ile Bursa yönünden gelecek tatilciler ise 1915 Çanakkale Köprüsü-Kabatepe İskelesi güzergâhından Gökçeada’ya ulaşabiliyor.

İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’den tatilciler, Malkara-Çanakkale Otoyolu-1915 Çanakkale Köprüsü- Geyikli İskelesi güzergâhından Bozcaada’ya zaman kaybını en aza indirerek geçebiliyor.

Gökçeada’nın önemli bir çekim alanı haline geldiğini belirten Belediye Başkanı Ünal Çetin, şunları kaydetti: “Bizim yürüyüş alanlarımız ve bakir koylarımızla bu lokasyonu korumak kaydıyla yarınki nesillere çok doğru aktarmamız gerekiyor. ‘Yüzyılın eseri’ demiştik, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı yapıldı. Bunun yanı sıra (otoyolun) birinci etabı bitti, ikinci etabı da bittikten sonra Kınalı’dan Kabatepe’ye kadar otobandan insanlarımız, İstanbul’dan çok kısa bir süre içinde Gökçeada’ya ulaşmış olacak. Bu gelişmeler bizim bu sezon itibarıyla turizmdeki beklentilerimizi arttırdı.”

Patlama yalanacak

Gökçeada İşadamları ve Turizmcileri Derneği Başkanı Bülent Aylı da 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ekonomiye ve turizme büyük katkılar sunacağını vurguladı. Aylı, köprü konusundaki en net tablonun Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada lokasyonlarından anlaşılacağını dile getirdi. Aylı, “Bu sezon Gökçeada’da patlama yaşanacağına inanıyoruz çünkü veriler o yönde. Şu anda İstanbul-Çanakkale Otobanı Malkara geçişi hizmete açıldı. İstanbul’dan 3 saat 15 dakikada geldim. Bu, çok büyük bir avantaj sağlayacak. Bursa, İzmir üzerinden gelen turistler de yine Gökçeada’mıza deniz ulaşımına takılmadan çok daha kolay erişecek, köprüden gelecek” diye konuştu.

Aylı, salgının hemen hemen bitme noktasında olduğuna dikkat çekti ve bu dönemde Gökçeada’nın en çok tercih edilen tatil merkezlerinden olacağına inandığını anlattı.

Hazırlıklar devam ediyor

Aylı, Paskalya tatili dolayısıyla Bulgaristan, Romanya, Yunanistan’dan kalabalık grupların bölgeye gelecekleri öngörüsünde bulundu. Aylı, “Tesislerimiz hem Paskalya’ya hem de Ramazan Bayramı’na hazırlık yapıyor. Şu anda tesislerde, kafelerde, restoranlarda bir çalışma var. Biz bu sezon çok iyi geçeceğine inanıyoruz” diye ekledi.

Tercih edilecek

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz ise “İşletmelerin büyük bölümü 23 Nisan’da faaliyete girecek, Ramazan Bayramı’nda ise tümü devrede olacak. Bu yıl yükselen maliyetlerden dolayı işletmecileri zor bir sezon beklese de 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılması ulaşımı çok kısalttı. Bu, bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Köprünün ulaşım kolaylığıyla Bozcaada yine tercihteki sıralamada ilk olacaktır” ifadelerini kullandı.