Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli!

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada’ya bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00, 14.00, Geyikli’den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri iptal edildi.