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Yaşam Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli!
Yaşam

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli!

Yeniakit Publisher
2023-11-25 17:18:00 -

Kuzey Ege Denizi’nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada’ya bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00, 14.00, Geyikli’den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri iptal edildi.

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