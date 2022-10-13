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Aktüel Gökçeada feribot seferleri kaç gün iptal edildi?
Aktüel

Gökçeada feribot seferleri kaç gün iptal edildi?

Gökçeada'da feribot seferlerine ilişkin açıklama yapıldı. Peki, feribot seferleri ne zaman yapılmayacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-13 19:27:00 -
Gökçeada feribot seferleri kaç gün iptal edildi?

Çanakkale'de hafta sonu fırtınanın etkili olması bekleniyor. Bu sebeple feribot seferlerinin iptal olup olmadığı merak ediliyor.

Gökçeada feribot seferleri kaç gün iptal edildi?

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, 15 Ekim Cumartesi günü Kabatepe-Gökçeada seferlerinin beklenen fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

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