Gökçeada feribot seferleri iptal mi? Gökçeada feribot bugün çalışmıyor mu?
Kabatepe feribot çalışmıyor mu? Fırtına sebebiyle 6 Eylül Pazartesi günü bazı feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Peki, Gökçeada feribot seferleri iptal mi?
Marmara Bölgesi’nin bazı kesimlerinde pazartesi günü fırtına ve sağanak yağış bekleniyor. Yolculuk yapacak olanlar ise Gökçeada feribot seferlerinin iptal edilip edilmediğini araştırmaya başladı.
Gökçeada feribot seferleri iptal mi? Gökçeada feribot bugün çalışmıyor mu?
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.